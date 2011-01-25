IAAF не восстановит Россию до тех пор, пока WADA не закончит проверку данных из московской лаборатории

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах в ближайшее время.

IAAF будет дожидаться момента, когда Всемирное антидопинговое агентство ( ) закончит анализ данных из московской лаборатории, на что уйдет 2-3 месяца.

Сегодня ВФЛА отозвала свою апелляцию из суда на решение IAAF продлить отстранение организации.

Российская сторона посчитала, что в апелляции больше нет смысла, поскольку после восстановления в правах все критерии для возвращения ВФЛА были выполнены.

Однако IAAF не собирается восстанавливать ВФЛА, пока не получит необходимую информацию от .