IAAF не восстановит Россию до тех пор, пока WADA не закончит проверку данных из московской лаборатории

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах в ближайшее время.
IAAF будет дожидаться момента, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закончит анализ данных из московской лаборатории, на что уйдет 2-3 месяца.
Сегодня ВФЛА отозвала свою апелляцию из суда на решение IAAF продлить отстранение организации.
Российская сторона посчитала, что в апелляции больше нет смысла, поскольку после восстановления РУСАДА в правах все критерии для возвращения ВФЛА были выполнены.
Однако IAAF не собирается восстанавливать ВФЛА, пока не получит необходимую информацию от WADA.