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    IAAF не восстановит Россию до тех пор, пока WADA не закончит проверку данных из московской лаборатории

    Теги допинг ВФЛА WADA IAAF РУСАДА Легкая атлетика

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах в ближайшее время.

    IAAF будет дожидаться момента, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закончит анализ данных из московской лаборатории, на что уйдет 2-3 месяца.

    Сегодня ВФЛА отозвала свою апелляцию из суда на решение IAAF продлить отстранение организации.

    Российская сторона посчитала, что в апелляции больше нет смысла, поскольку после восстановления РУСАДА в правах все критерии для возвращения ВФЛА были выполнены.

    Однако IAAF не собирается восстанавливать ВФЛА, пока не получит необходимую информацию от WADA.

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