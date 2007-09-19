Личный тренер дисквалифицированной Васильевой: «Маргарита не планирует завершать карьеру. В России же продлили пенсионный возраст»

Людмила Панова, личный тренер российской биатлонистки , прокомментировала решение о 18-месячной дисквалификации подопечной за пропуск трех допинг-тестов.

«Мы были морально готовы к этому решению. Особенно напрягало само длительное ожидание решения комиссии . Ждали, понимали, что наказание будет обязательно, но мы предполагали и надеялись, что срок дисквалификации будет год.

Вина в любом случае вся на спортсменке, она не сделала отметки в АДАМС, а это нарушение существующих антидопинговых правил, которое она признает, поэтому тут не может быть каких-то вопросов.

Защита опиралась на то, что информирование спортсмена о первых двух пропущенных тестах было запутанным, недостаточным и непрозрачным. IBU не прислали уведомление о втором флажке ни спортсменке, ни в , поэтому когда Маргарите пришло следующее уведомление, оно для нее было лишь вторым, а фактически оно было уже третьим.

И отдельно защита обращала внимание на то, что спортсменка проходила в последний сезон около 17 тестов, которые все оказались отрицательными. В том числе тесты, даты которых были близки к пропущенным, это 20 июня 2018-го в Тюмени, 13 июля 2018-го в Чайковском и 5 февраля 2019 года в канадском Кэнморе (на следующий день после третьей неудачи) – все они были отрицательными.

Завершать карьеру она точно не планирует. Мотивация и желание тренироваться у Маргариты есть. Будем искать возможность тренироваться эти полтора года до конца дисквалификации.

У нас же в стране продлили пенсионный возраст на пять лет. Это, конечно же, шутка. А если серьезно, то тридцать лет для биатлона, я считаю, это еще не тот возраст, на котором нужно ставить точку, тем более спортсмену, который показывает результат и который находится на высоком функциональном уровне.

Сейчас, в первую очередь, нужно решить вопрос с ее трудоустройством, так как у Маргариты есть ребенок, и воспитывает она его одна», – сказала Панова.

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