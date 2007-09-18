Союз биатлонистов России подтвердил дисквалификацию Васильевой на 18 месяцев

Союз биатлонистов России ( ) подтвердил 18-месячную дисквалификацию Маргариты Васильевой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

признана виновной, согласно пункту 2.4 антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена) и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течение которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях.

Срок начала дисквалификации – 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года, аннулируются», – говорится в официальном заявлении СБР.

Также сообщается, что прецедент с Васильевой станет предметом детального обсуждения со всеми спортсменами во время антидопинговых семинаров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. IBU дисквалифицировал спортсменку на 18 месяцев, она не сможет выступать на соревнованиях до 2021 года.

Васильева подставила команду: у нее – бан на два сезона, а Россия будет в меньшинстве на Кубке мира

Вы удивитесь, но Васильева забила на допинг-контроль. В РУСАДА нам все объяснили

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Биатлон без Губерниева»! Там фото, инсайды и классные истории🔥