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Союз биатлонистов России подтвердил дисквалификацию Васильевой на 18 месяцев

Теги дисквалификации допинг СБР Владимир Драчев Маргарита Васильева Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил 18-месячную дисквалификацию Маргариты Васильевой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Маргарита Васильева признана виновной, согласно пункту 2.4 антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена) и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течение которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях.

Срок начала дисквалификации – 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года, аннулируются», – говорится в официальном заявлении СБР. 

Также сообщается, что прецедент с Васильевой станет предметом детального обсуждения со всеми спортсменами во время антидопинговых семинаров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. IBU дисквалифицировал спортсменку на 18 месяцев, она не сможет выступать на соревнованиях до 2021 года.

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