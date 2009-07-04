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IBU нашел письмо от Васильевой по делу о пропуске трех допинг-тестов. Спортсменка отправила его месяц назад

Теги Кубок мира сборная России жен допинг IBU Сергей Лисин Маргарита Васильева Матч ТВ Биатлон

Журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин, представляющий интересы российской биатлонистки Маргариты Васильевой, рассказал о том, как идет дело о пропуске спортсменкой трех допинг-тестов.

По словам Лисина, глава антидопинговой панели IBU профессор Кристоф Феддер признал ошибку с неполучением письма спортсменки.

«Сегодня, 4 июля, мы были уведомлены о том, что решение об отмене слушаний перед вынесением вердикта по делу Маргариты было отменено.

Все это, конечно, сильно затягивается, потому что письмо, которое господин Феддер пропустил, было отправлено почти месяц назад, 6 июня. С другой стороны, радует то, что они его вообще нашли.

Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на и пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привел бы к нарушению ее прав.

Причем со стороны Феддера, который не только в свое время вел дело Ахатовой/Юрьевой/Ярошенко, но и входил в группу судей CAS, отвечавших за решение по апелляции наших спортсменов на отказ МОК допустить их до участия в Олимпиаде-2018. И решивших в итоге отказать россиянам», – сказал Лисин.

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