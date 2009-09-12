Бьорндален и Домрачева стали тренерами сборной Китая

Четырехкратная олимпийская чемпионка и восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Играм-2022 в .

– Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами, – отметил Бьорндален.

Норвежец занял пост главного тренера сборной Китая, Домрачева будет готовить женскую команду.

Белорусская биатлонистка также прокомментировала назначение.

– Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире, а также в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития, – сказала Домрачева.

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