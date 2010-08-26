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СБР предложит биатлонистам дополнительные места на форме для личных спонсоров за высокие результаты в сезоне

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) предложит биатлонистам подписать дополнительное соглашение, согласно которому спортсмены будут получать дополнительные места для личных спонсоров на экипировке за высокие результаты в сезоне.

«Есть базовый договор, а дальше все будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места.

Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места – другие», – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

СБР пригласил спортсменов на встречу в Москве, которая пройдет 27 августа. На этой встрече планируется обсудить вопрос с контрактами.

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