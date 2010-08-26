СБР предложит биатлонистам дополнительные места на форме для личных спонсоров за высокие результаты в сезоне

Союз биатлонистов России (СБР) предложит биатлонистам подписать дополнительное соглашение, согласно которому спортсмены будут получать дополнительные места для личных спонсоров на экипировке за высокие результаты в сезоне.

«Есть базовый договор, а дальше все будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места.

Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места – другие», – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

СБР пригласил спортсменов на встречу в Москве, которая пройдет 27 августа. На этой встрече планируется обсудить вопрос с контрактами.

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