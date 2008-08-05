Александр Тихонов: «Логинов в прошлом сезоне спас Драчева и команду от позора, а теперь через СМИ получает угрозы быть изгнанным из команды»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал конфликт нынешнего руководства Союза биатлонистов России (СБР) со спортсменами, которых не устраивают условия контракта.

«Я абсолютно поддерживаю недовольство спортсменов. Регионы вынуждены сами закупать своим спортсменам, находящимся на централизованной подготовке, патроны на сбор, потому что на них у СБР не хватает денег. Решить проблемы СБР планирует за счет Логинова и других лидеров сборной, чьи интересы они учитывать не хотят и угрожают отчислением из команды.

Если убрать Логинова, кто будет завоевывать медали? О какой молодежи, готовой прийти на смену идет речь, если в минувшем сезоне вся работа с мужским резервом была провалена. В каком состоянии сейчас находятся некогда лучший юниор мира Игорь Малиновский, Василий Томшин, подававшие надежды Кирилл Стрельцов и ? Гараничев и Малышко уже разменяли четвертый десяток, а замены им как не было, так и нет.

Прорыв Логинова в прошлом сезоне позволил нашей команде не остаться без медалей на чемпионате мира, а заодно спасти Драчева и его команду от позора. Сейчас вместо благодарности Саша получает через СМИ угрозы быть изгнанным из команды. Однако тем самым СБР только настраивает против себя болельщиков и общественность. Так опрос мнения на сайте .ru показал, что свыше 80 процентов поддерживает в конфликте Логинова, а не руководство СБР.

Может быть, если нет денег, Драчеву стоит сэкономить на собственных командировках, которых с начала года набралось уже немало, и летать эконом-классом, а не бизнесом?

Драчев и его команда нарушают Устав СБР. Согласно этому документу, два раза в год должно проходить заседание Совета СБР с участием представителей всех регионов, но пока ни одного заседания за год не было. В этом плане СБР не работает как общественная организация, а Минюст по итогам двух лет работы вправе сделать предупреждение, а затем и поставить вопрос о ликвидации организации. С мая 2018 года не было ни одного заседания Совета СБР и даже не намечалось.



Я думаю, что если дело так пойдет дальше, то можно будет весной собирать новую отчетно-выборную конференцию» – написал Тихонов в своем блоге.

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