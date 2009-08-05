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Ольга Подчуфарова: «Зимой буду выступать на Кубке России. Попытаюсь отобраться в команду»

Теги Кубок мира сборная России жен Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Ольга Подчуфарова Биатлон

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что, возможно, вернется в спорт и будет выступать на внутрироссийских соревнованиях. 

Спортсменка рассказала об этом в видеоблоге Тимофея Лапшина «LapshinLive».

– Расскажи, какие у тебя планы? 

– Сегодня провела интервальную тренировку, чувствую себя хорошо. Готовлюсь к зиме. Тренируюсь и, может быть, попробую посоревноваться. А может, и нет. Никто не знает. 

Зимой буду бегать на чемпионате России, Кубке России. Попытаюсь отобраться в команду. В общем, пока просто тренируюсь, смотрю, как состояние. Если попрет, то попрет. Если нет, то будем дальше тренироваться. У меня все хорошо, все классно, – сказала Подчуфарова. 

27-летняя Подчуфарова – бронзовый призер чемпионата мира по биатлону-2017 в смешанной эстафете, победительница и призер этапов Кубка мира. После сезона-2017/18 объявила о завершении спортивной карьеры.

Прощальное интервью Подчуфаровой. Она ушла из биатлона в 25 лет

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