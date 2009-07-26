Губерниев – о фото Пака с Цветковым: «Что толку от таких армейцев? Только поражения да неудачи»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил фото бывшего заместителя исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Александра Пака и Максима Цветкова.

Пак и Цветков встретились в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

«Место встречи изменить нельзя. Два армейца. Удачи, Макс, на СИЗМе (Международном совете военного спорта – Sports.ru)», – написал Пак.

«Что толку от таких армейцев? Только поражения да неудачи!» – отметил в комментариях Губерниев.

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