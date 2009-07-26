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Губерниев – о фото Пака с Цветковым: «Что толку от таких армейцев? Только поражения да неудачи»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев фото Александр Пак Максим Цветков Биатлон

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил фото бывшего заместителя исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Александра Пака и Максима Цветкова.

Пак и Цветков встретились в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

«Место встречи изменить нельзя. Два армейца. Удачи, Макс, на СИЗМе (Международном совете военного спорта – Sports.ru)», – написал Пак.

«Что толку от таких армейцев? Только поражения да неудачи!» – отметил в комментариях Губерниев.

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Место встречи изменить нельзя. 2 армейца. Удачи, Макс, на СИЗМе!)))

Публикация от Alexander Pak (@alexvpak)

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