Евгения Павлова: «Падин говорил: «Ты в команде самая больная и старая, лучше тогда завязывай»

Российская биатлонистка рассказала о конфликте с бывшим тренером по резерву .

«Большое отличие между Падиным и Норицыным: Норицын тебя слышит, Падин – нет. Кроме того мне действительно подходит план Норицына – я почти идентично тренировалась в регионе.

Конфликт с Падиным – это один эпизод. Мы делали максимальную силу – приседания со штангой 100+ кг. А я не умею приседать правильно, меня никто этому не обучал; плюс несколько лет назад у меня были проблемы со спиной – присед не делала вообще, было запрещено.

То есть мне если и делать, то облегченный вес, с поясом, с подстраховкой и в Смите (тренажер для приседа – Sports.ru) – тогда нагрузка распределяется правильно. Говорю Падину: я не сделаю 100 кг без Смита и страховки. А он: ты в команде самая больная и самая старая, лучше тогда завязывай.

Но блин, а если меня под этой штангой просто сложит? Вот я и завяжу сразу, автоматически. Упражнение ведь можно заменить, но нет.

– Еще слова Падина: вы постоянно на что-то жаловались на тренировках.

– Это не жалобы, а вопросы. У нас трехчасовая тренировка в жару, из них основная часть – силовая на ногах. Я спрашиваю: зачем мы это делаем? Тренер объяснить не может, его ответ: мне неважно.

На сборе в Сочи началась акклиматизация, по плану у нас на 9-й день (в самый пик) – трехчасовой кросс с палками по горам. Зачем? Ответ тренера: акклиматизации не существует. Я не девочка, знаю, как и зачем тренируются в горах. Сделала ту же самую работу, но в подъем шла пешком, имитировала ходьбу – чтобы пульс оставался во второй зоне. Полкоманды пошли со мной. Падин обиделся: Павлова подначивает остальных.

В итоге контакт пропал. Тренер не здоровается, не общается, на тренировках не подходит. Август я, по сути, работала с личным тренером по телефону.

Даша Виролайнен ушла в декрет, Норицын меня забрал. По рейтингу я проходила, присоединилась к ним в Рамзау – меня там по кусочкам собирали. Мне нечего скрывать, никакой обиды на Падина нет. Пусть это будет «не сошлись характерами», – рассказала Павлова.

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