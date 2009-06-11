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Алексей Слепов: «Система ADAMS – как тамагочи. Если не покормишь, будут проблемы»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Алексей Слепов Александр Логинов Спорт-Экспресс Биатлон

Биатлонист Алексей Слепов ответил на вопросы о российском биатлоне, комментаторе Дмитрии Губерниеве и о том, возьмет ли Александр Логинов Кубок мира.

– Чего не хватает российскому биатлону для побед? 

– Я думаю, тренировок. 

– Единение сейчас есть в сборной? 

– В команде всегда был мир, внутри не было жестких подковерных игр. Во всех федерациях это есть. Но если ты силен, то ты будешь выступать – это правило всегда срабатывало. Если ты такой, как все, то обижаться не нужно. 

– Логинов возьмет когда-нибудь Кубок мира? 

– Думаю, постарается и возьмет. Не в следующем году. 

– Губерниев – хороший комментатор? 

– На сегодняшний момент он лучший. 

– Он не перегибает палку? 

– Он выполняет свою работу. 

Также спортсмен поделился мнением о системе ADAMS и возможном ограничении социальных сетей. 

– В чем сложность ведения системы ADAMS? 

– Это как тамагочи – если не покормишь, то будут проблемы. Российские спортсмены вышли из того возраста, когда нужно часто кормить кого-то. У меня было такое, что я получал два флажка. Относился к этому спокойно. 

– Надо ли ограничивать спортсменов в ведении соцсетей? 

– Я считаю, каждому нужно понять, что соцсети отнимают много времени. Пять часов на соцсети – это никуда не вяжется. Я соглашусь, если СБР пропишет ограничения в контракте. А кто-то будет протестовать, – рассказал Слепов. 

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