Алексей Слепов: «Система ADAMS – как тамагочи. Если не покормишь, будут проблемы»

Биатлонист Алексей Слепов ответил на вопросы о российском биатлоне, комментаторе Дмитрии Губерниеве и о том, возьмет ли Александр Логинов Кубок мира.
– Чего не хватает российскому биатлону для побед?
– Я думаю, тренировок.
– Единение сейчас есть в сборной?
– В команде всегда был мир, внутри не было жестких подковерных игр. Во всех федерациях это есть. Но если ты силен, то ты будешь выступать – это правило всегда срабатывало. Если ты такой, как все, то обижаться не нужно.
– Логинов возьмет когда-нибудь Кубок мира?
– Думаю, постарается и возьмет. Не в следующем году.
– Губерниев – хороший комментатор?
– На сегодняшний момент он лучший.
– Он не перегибает палку?
– Он выполняет свою работу.
Также спортсмен поделился мнением о системе ADAMS и возможном ограничении социальных сетей.
– В чем сложность ведения системы ADAMS?
– Это как тамагочи – если не покормишь, то будут проблемы. Российские спортсмены вышли из того возраста, когда нужно часто кормить кого-то. У меня было такое, что я получал два флажка. Относился к этому спокойно.
– Надо ли ограничивать спортсменов в ведении соцсетей?
– Я считаю, каждому нужно понять, что соцсети отнимают много времени. Пять часов на соцсети – это никуда не вяжется. Я соглашусь, если СБР пропишет ограничения в контракте. А кто-то будет протестовать, – рассказал Слепов.
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