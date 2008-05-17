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    Российские биатлонисты с 2021 года могут начать выступления с отечественными патронами и винтовками

    Теги сборная России сборная России жен Р-Спорт Биатлон

    Новый отечественный комплекс «Ствол + патрон» для российских биатлонистов планируется выпустить в 2021 году, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

    «В настоящее время ЦНИИточмаш заключил соглашение о сотрудничестве с концерном «Калашников» и Союзом биатлонистов России. В соответствии с соглашением «Калашников» поставит нам спортивные винтовки Би-7-4 для проведения испытаний патронами «Олимп-БИ».

    Для участия в испытаниях привлечем ведущих биатлонистов России. 

    После завершения испытаний и оценки комплекса «Ствол + патрон» будет принято решение об оснащении биатлонистов России отечественными спортивными винтовками «Би-7-4» и патронами «Олимп-БИ». Массовый выпуск планируется на начало 2021 года», – рассказал Баков. 

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