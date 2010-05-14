Владимир Драчев: «Падин действовал самостоятельно, причем даже в тех ситуациях, где необходимости не было. Он не вписался в команду»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев рассказал о том, почему Андрей Падин покинул тренерский штаб российской женской резервной команды.

«Когда в прошлом году новый состав руководства СБР приступил к работе, мы объясняли Андрею Викторовичу, что от него требуется командная работа, причем именно по той системе, которую разработал и предложил главный тренер .

Но Падин очень часто действовал самостоятельно, причем даже в тех ситуациях, где такой необходимости не было. Проблема не только в том, что он так делал, но и в том, что он не считал нужным информировать об этом главного тренера.

Его самостоятельность шла в ущерб общей работе, личные интересы он ставил выше командных. Поэтому на общем собрании тренерского штаба было решено заменить Падина на Евгения Куваева. На данный момент не вписался в состав команды», – сказал Драчев.

Наших биатлонисток разозлили, уволив тренера. Это его первое интервью после отставки