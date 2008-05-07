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    Дмитрий Васильев: «Не сомневаюсь, что всем спортсменам предлагают допинг. В этом нет ничего сверхъестественного»

    Теги сборная России допинг Антон Шипулин Дмитрий Васильев Биатлон

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова чемпиона Сочи-2014 Антона Шипулина о том, что тому предлагали запрещенные препараты.

    «Если Шипулин говорит, значит, так оно и было. Весь ведь вопрос не в том, было или нет, а в том, кто предлагал. Допингу, как и наркотикам, в мире больших денег живется очень вольготно. Всегда найдется тот человек, который купит для собственного потребления. С этим нужно бороться. Выявлять людей, способствующих распространению этого зла.

    На мой взгляд, наше государство должно не ограничиться штрафами в 80 тысяч – это смехотворное решение. Нужно давать людям реальные сроки лишения свободы. Приравнять допинг к употреблению или распространению наркотиков. Тогда борьба будет эффективной. А так мы просто показываем, что что-то делаем.

    Люди, которые за огромные деньги приобретают допинговые препараты, не найдут 80 тысяч на штраф? Это смешно! Вот над этими вещами нужно думать. Я даже не сомневаюсь, что всем спортсменам предлагают употребить допинг. В этом нет ничего сверхъестественного.

    Когда спортсмен активно выступает, он не хочет дополнительного внимания. Вокруг российского спорта и так создан искусственный ажиотаж. Что мы главный злодей в области допинга. Конечно, это не так. Шипулин тогда, я думаю, не хотел к себе дополнительного внимания. Сейчас он свободный художник и может говорить все что угодно», – сказал Васильев.

    «Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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