Александр Тихонов: «Драчев стал фактически самодержцем. Я бы отправил его на обязательную диспансеризацию»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что теперь председателя тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) будет назначать глава организации без выборов.

«Последняя новость о том, что теперь президент стал фактически самодержцем и может в одиночку не только определять состав сборной, но и назначать председателя тренерского совета и порядок его работы, показывает уровень беспредела даже выше, чем при команде Кущенко, Майгурова и Барнашова.

Должность председателя тренерского совета при мне и изначально всегда была выборной. Как можно главных действующих лиц – тренеров – лишать их хоть какого-то права голоса.

изначально создавался как демократическая структура, а превратился в диктатуру двух людей: Драчева и Нуждова. Я бы их отправил на обязательную диспансеризацию. Все принимаемые решения – просто абсурд. Столько звонков о происходящем в федерации безобразии мне никогда не шло», – написал Тихонов.