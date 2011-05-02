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    Александр Тихонов: «Драчев стал фактически самодержцем. Я бы отправил его на обязательную диспансеризацию»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Алексей Нуждов Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что теперь председателя тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) будет назначать глава организации без выборов.

    «Последняя новость о том, что теперь президент стал фактически самодержцем и может в одиночку не только определять состав сборной, но и назначать председателя тренерского совета и порядок его работы, показывает уровень беспредела даже выше, чем при команде Кущенко, Майгурова и Барнашова.

    Должность председателя тренерского совета при мне и изначально всегда была выборной. Как можно главных действующих лиц – тренеров – лишать их хоть какого-то права голоса.

    СБР изначально создавался как демократическая структура, а превратился в диктатуру двух людей: Драчева и Нуждова. Я бы их отправил на обязательную диспансеризацию. Все принимаемые решения – просто абсурд. Столько звонков о происходящем в федерации безобразии мне никогда не шло», – написал Тихонов.

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