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    Драчев о возможной отставке: «Это глупости, выдумки некоторых товарищей. Я всегда спокойно смотрю в завтрашний день»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что не собирается уходить в отставку со своего поста.

    Драчев возглавил СБР перед прошлым сезоном.

    «Критиковать не будут только ленивого, кто ничего не делает и спит на диване. Всегда найдутся люди, которые будут что-то говорить. Мы спокойно идем к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент? Это глупости, выдумки некоторых товарищей. Я всегда спокойно смотрю в завтрашний день.
     
    За сезон мы поставили однозначную оценку – удовлетворительно. Результаты все видели. Команда показала, что есть потенциал, резервы. И мы их использовали. За один год усилили команду. В целом я считаю, что результат показан нормальный.

    Есть нюансы, которые надо отрабатывать. Это в любом виде спорта. А биатлон – технический вид спорта, где много всяких сложностей, связанных со стрельбой, патронами, транспортом, обслуживанием. Есть большие вопросы по сервису, по взаимодействию наших команд. Это мы видим. Будем работать», – рассказал Драчев.

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