Драчев о возможной отставке: «Это глупости, выдумки некоторых товарищей. Я всегда спокойно смотрю в завтрашний день»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил, что не собирается уходить в отставку со своего поста.

Драчев возглавил СБР перед прошлым сезоном.

«Критиковать не будут только ленивого, кто ничего не делает и спит на диване. Всегда найдутся люди, которые будут что-то говорить. Мы спокойно идем к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент? Это глупости, выдумки некоторых товарищей. Я всегда спокойно смотрю в завтрашний день.



За сезон мы поставили однозначную оценку – удовлетворительно. Результаты все видели. Команда показала, что есть потенциал, резервы. И мы их использовали. За один год усилили команду. В целом я считаю, что результат показан нормальный.

Есть нюансы, которые надо отрабатывать. Это в любом виде спорта. А биатлон – технический вид спорта, где много всяких сложностей, связанных со стрельбой, патронами, транспортом, обслуживанием. Есть большие вопросы по сервису, по взаимодействию наших команд. Это мы видим. Будем работать», – рассказал Драчев.