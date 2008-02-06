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    Индивидуальные гонки на этапе КМ в Кэнморе будут сокращены из-за мороза. Эстафеты и масс-старты перенесены на другой день

    Теги Кубок мира IBU Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение сократить дистанцию индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за сильного мороза, сообщает NRK. 

    По прогнозам синоптиков, температура в Кэнморе в предстоящие выходные опустится до минус 30 градусов. По правилам IBU, нельзя проводить старты при температуре ниже 20 градусов мороза. 

    Длина дистанции мужской «индивидуалки» составит 15 км вместо 20, женской – 12,5 км вместо 15. 

    Также планируются изменения в расписании гонок этапа. Эстафеты перенесены на 8 февраля, масс-старты – на 9-е. 

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