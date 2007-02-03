Ольга Зайцева: «Многие, закончив карьеру, идут в депутаты, а не тренировать детишек. Не каждый спортсмен может быть хорошим тренером»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, завершившая карьеру 5 лет назад, рассказала о своей жизни после спорта.

– Вы уже немного поработали в тренерском штабе сборной России после завершения карьеры. Нет желания продолжить передавать опыт новым поколениям, как это делает Анна Богалий?

– Да, Аня действительно проводит для детей с 9 до 15 лет соревнования, которые максимально приближены к правилам Кубка мира. Нам винтовки в руки дают только с 15 лет, это ведь малокалиберное оружие, поэтому они стреляют из пневматических винтовок. В моих планах есть развитие и воспитание биатлонистов с малокалиберным оружием, хотя это намного сложнее.

Я проработала, если это можно так назвать, несколько месяцев в штабе сборной, но на самом деле это было чисто номинально. Потом как назначили, так и убрали. А на самом деле судьба вмешалась: я забеременела и, разумеется, на первое место поставила ребенка, решила отойти от биатлонных дел.

Сейчас? Прошло уже более четырех лет с тех пор. На самом деле кое-что для развития биатлона я делаю, но это так называемая невидимая работа. Благодаря усилиям правительства Москвы и департамента спорта в столице строится ФОК в Митино для спортивной школы №102, директором которой является моя сестра, которая и была моим тренером, Оксана Рочева. Я стараюсь ей помогать: консультировать, ходила на встречи. Мы ждем завершения строительства, потому как оно идет с 2014 года – процесс длительный, потому что идет за счет бюджетных средств города Москвы.

Помимо этого я вхожу в Комиссию спортсменов при Олимпийском комитете России. Когда спортсмены обращаются в эту комиссию, мы передаем их просьбы или пожелания высшему руководству. В каждой спортивной федерации должна быть такая комиссия, даже в МОК она существует. Я курирую несколько федераций. Мы проводим собрания, общаемся – занимаемся деятельностью, которая не видна публике.

Также сейчас заканчиваю МГУ. Большой спорт помешал моей полноценной учебе: я тренировалась, а приезжала только сдавать сессию. Всегда мечтала отучиться нормально – как все обычные студенты. Но опять-таки вмешалась беременность, и я брала академический отпуск. Сейчас заканчиваю.

Так как общественной деятельностью занимаюсь, приглашают на разные соревнования, к детям в школы, провожу мастер-классы.

Тренером работать? Уже думаю над этим: ребенок в сад пошел, надо чем-то заниматься. Потом, правда, вспоминаешь, что собой представляет тренерская работа, – по себе знаю — и желание отпадает. На самом деле знания есть, есть, что передать юному поколению.

Странная вещь: многие спортсмены, закончившие карьеру, идут в депутаты, а не тренировать детишек. Видимо, неохота быть тренером. Это тяжелая работа, это призвание, и не каждый спортсмен может быть хорошим тренером. Я не исключаю, что однажды предстану в этой роли, – сказала Зайцева.