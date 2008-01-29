Павел Ростовцев: «У команды наметился явный спад. Порадовала Миронова, но в остальном – печалька»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал выступление команды на последних двух этапах Кубка мира.

– Думаю, отсутствие призовых мест второй этап подряд не должно пугать, все-таки это не главный показатель. Больше настораживает, что у команды наметился явный спад. Да, были и выступления, которые можно занести в актив – седьмое место в спринте и 18-е в масс-старте, а ведь это, по сути, ее первый полноценный сезон на Кубке мира.

Женя Гараничев тоже стал седьмым в масс-старте. Екатерина Юрлова-Перхт и – на своем уровне, без особого блеска. В остальном – печалька. По большому счету, ничего сверхъестественного, даже ниже среднего.

– в пасьюте показал лучшее время без учета гандикапов за спринт, но сам подчеркнул, что “за это медалей не дают”.

– Это, безусловно, положительный момент. Радует, что у Саши есть ход. Стрельбу гораздо проще вернуть, чем скорость на лыжне. Видно, что Логинов в порядке – состояние может варьироваться от старта к старту, но прогресс по сравнению с прошлым годом заметен. Средний уровень у него очень высок.

Когда чуть лучше самочувствие и лыжи катят, он показывает прекрасные результаты. Думаю, Саше нужно успокоиться, не терзаться тем, что у него были недочеты по стрельбе. Главная задача – психологически это скомпенсировать и с уверенностью в себе подходить к чемпионату мира.

– В чем причины упомянутого вами спада?

– Надо отметить, что у нас первый сезон работает обновленный штаб сборной. Думаю, причины нужно выяснять у главного тренера Анатолия Хованцева. Возможно, это запланированный спад, так и должно быть. Но то, что он есть, мне кажется, немного нервирует команду, – рассказал Ростовцев.

Биатлон посыпался: уже 12 гонок без медалей, команда устала – и все справедливо