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    Фуркад не выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США

    Теги Кубок мира сборная Франции Мартен Фуркад Биатлон

    Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что не выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США.

    Этап КМ в Кэнморе пройдет с 4 по 10 февраля, этап в Солт-Лейк-Сити – с 11 по 17 февраля.

    «Я посовещался с тренерами и принял решение пропустить этапы в Америке.

    Это непростое решение для меня, потому что я всегда придавал большое значение общему зачету Кубка мира. Но я должен вернуть те ощущения, благодаря которым я получал удовольствие от бега по трассе.

    Это тяжелый выбор, но он позволит мне выйти на свой лучший уровень к чемпионату мира», – рассказал Фуркад.

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