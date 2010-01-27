Фуркад не выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США

Французский биатлонист сообщил, что не выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США.

Этап КМ в Кэнморе пройдет с 4 по 10 февраля, этап в Солт-Лейк-Сити – с 11 по 17 февраля.

«Я посовещался с тренерами и принял решение пропустить этапы в Америке.

Это непростое решение для меня, потому что я всегда придавал большое значение общему зачету Кубка мира. Но я должен вернуть те ощущения, благодаря которым я получал удовольствие от бега по трассе.

Это тяжелый выбор, но он позволит мне выйти на свой лучший уровень к чемпионату мира», – рассказал Фуркад.