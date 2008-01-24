Александр Логинов: «Моя серьезность – это не образ. Я не могу по щелчку пальцев стать более радостным и улыбчивым»

Российский биатлонист рассказал о своем характере, о том, почему ушел из карате, а также об отношении к критике со стороны иностранных спортсменов.

О своем характере

«Я действительно не привык сильно проявлять эмоции на людях. И не могу поменяться, стать по щелчку пальцев более радостным и улыбчивым. Естественно, в команде мы много шутим и смеемся. Но на трассе я занят другим делом. И сконцентрирован только на нем.

Моя серьезность – это не какой-то образ или что-то еще. Я просто такой. И размышлять над тем, какой тип поведения мне больше мог подойти бы, даже не хочу. Это будет искусственно, что уже само по себе неправильно».

О том, что причины ошибок ищет в себе

«А как по-другому? Что бы ни случилось – в первую очередь виновен ты. И мне проще найти ошибку в себе, чем свалить все на кого-либо другого.

Каждый человек в той или иной степени занимается самоедством. Мне так нужно. Если не выявлю ошибку, как же я смогу ее исправить?»

О том, почему бросил карате

«Во-первых, в какой-то момент за занятия стало нужно платить. А я не из богатой семьи. Во-вторых, видимо, это было не мое. Мне вроде бы и нравилось, но чего-то не хватало.

С лыжами вот как – я мог увидеть на обычной картонной карте, что где-то есть телевышка. Сколько туда километров – да бог его знает. Даже не задумывался. Утром в воскресенье встал – и поехал. По столбикам. Потому что мне это было в кайф».

О критике иностранцев

«Даже не задумываюсь об этом. Я в самом деле не обращаю внимания на шумиху и разговоры вокруг. Люди могут говорить все, что угодно. В том числе, обо мне. Я за это никого не осуждаю. Их мнение, они имеют на него право.

Мне все это никак не мешает. На соревнованиях я абстрагируюсь от разговоров и всего, что пишут в интернете. Стараюсь думать о спорте. Мне интересно именно это», – сказал Логинов.

Логинов, да улыбнись ты уже! Все этого ждут

«Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

Логинов может бороться за Глобус уже в этом сезоне. Но сам в это не верит