NRK: Международный союз биатлонистов отверг жалобу России на критику в адрес Логинова

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал принимать жалобу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева на критику в адрес из-за допингового прошлого.

Драчев написал жалобу в комиссию по этике , но на была отвергнута, сообщает норвежский телеканал NRK.

«Мы живем в свободном мире. Каждый волен думать то, что хочет. Я думаю, что комиссия по этике поступила правильно. Мартен Фуркад имеет право отстаивать свою позицию», – рассказал эксперт NRK Ула Лунде.

Лунде считает, что в этом виноват разный менталитет востока и запада в отношении свободы слова.

«Это видно по самому факту жалобы Драчева. Он просто пытается задушить свободу слова и мнения Фуркада и всех тех, кто критикует Логинова», – отметил Лунде.