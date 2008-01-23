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    NRK: Международный союз биатлонистов отверг жалобу России на критику в адрес Логинова

    Теги сборная России сборная Франции СБР IBU Владимир Драчев Мартен Фуркад Ула Лунде Александр Логинов Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) не стал принимать жалобу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева на критику в адрес Александра Логинова из-за допингового прошлого.

    Драчев написал жалобу в комиссию по этике IBU, но на была отвергнута, сообщает норвежский телеканал NRK.

    «Мы живем в свободном мире. Каждый волен думать то, что хочет. Я думаю, что комиссия по этике поступила правильно. Мартен Фуркад имеет право отстаивать свою позицию», – рассказал эксперт NRK Ула Лунде.

    Лунде считает, что в этом виноват разный менталитет востока и запада в отношении свободы слова.

    «Это видно по самому факту жалобы Драчева. Он просто пытается задушить свободу слова и мнения Фуркада и всех тех, кто критикует Логинова», – отметил Лунде.

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