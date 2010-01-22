Антидопинговое агентство США: «Решение по РУСАДА ожидаемо. Нужно менять систему, из-за которой некоторые страны массово мошенничают в спорте»

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт прокомментировал решение оставить в силе статус соответствия РУСАДА.

«Решение оставить России статус соответствия даже после пропуска дедлайна было ожидаемым. Какое есть решение, такое есть. Но очевидно, что нужно менять систему, которая позволяет некоторым странам срывать Олимпийские игры и массово мошенничать в спорте.

Конечно, хорошо, что данные из московской лаборатории были получены, но до правосудия еще очень далеко, так как сейчас нужно проверить подлинность этой информации. Открытое и прозрачное расследование должно начаться немедленно, потому что речь идет о более чем 9 тысячах положительных допинг-проб.

Правосудие наконец-то должно быть свершено ради тех чистых атлетов, которые заслужили право на честную игру», – рассказал Тайгерт.