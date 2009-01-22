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    Драчев о составе сборной на КМ в Америке: «Визы есть у тех, кто их делал, поэтому только они и могут поехать»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о формировании команды на этапы Кубка мира в Северной Америке.

    Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет с 4 по 10 февраля, в американском Солт-Лейк-Сити – с 14 по 18 февраля.

    – Подтвердите, что на этапы Кубка мира в Америку и Канаду не поедут лидеры сборной?

    – Кто-то поедет, а кто-то нет. Так всегда было.

    – Кто именно может не поехать?

    – Еще полноценного решения нет. Выбираем из тех, у кого есть визы.

    – У кого они отсутствуют?

    – Есть визы у того, кто их делал, поэтому только они и могут поехать.

    – Правда, что Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не поедут на этапы?

    – Мы никакой информации никому не давали. Идет сбор данных, а потом будем покупать билеты, – сказал Драчев.

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