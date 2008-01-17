Анастасия Кузьмина: «Мне чужда политика, но у Шипулина другой характер»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поделилась мнением о том, что ее брат Антон Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму России.
«Я всегда зарекалась, что никогда не пойду в политику. Мне это чуждо.
Антон - мужчина, у него другой характер. Может быть, открылись какие-то перспективы.
То, о чем я не знаю, для него сейчас важно. Ему важно не потеряться после спорта, проявить другое я, которое было немножко задавлено благодаря спорту.
Когда мы, биатлонисты, находимся в спорте, то у нас как будто шоры у лошади - мы идем одним направлением.
Думаю, Антон такой человек, у которого много замечательных качеств. Сейчас пришло время раскрыть себя по полной программе.
Главное - ему самому понять, что боятся нечего и надо пробовать все», – сказала Кузьмина.
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