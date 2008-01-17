Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Анастасия Кузьмина: «Мне чужда политика, но у Шипулина другой характер»

    Теги сборная России Антон Шипулин Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен политика Матч ТВ Биатлон

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поделилась мнением о том, что ее брат Антон Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму России.

    «Я всегда зарекалась, что никогда не пойду в политику. Мне это чуждо.

    Антон - мужчина, у него другой характер. Может быть, открылись какие-то перспективы.

    То, о чем я не знаю, для него сейчас важно. Ему важно не потеряться после спорта, проявить другое я, которое было немножко задавлено благодаря спорту.

    Когда мы, биатлонисты, находимся в спорте, то у нас как будто шоры у лошади - мы идем одним направлением.

    Думаю, Антон такой человек, у которого много замечательных качеств. Сейчас пришло время раскрыть себя по полной программе.

    Главное - ему самому понять, что боятся нечего и надо пробовать все», – сказала Кузьмина.

    Все о биатлоне в ваших соцсетях:
    Facebook | ВК | Twitter | Telegram

    Реклама 18+

    Опрос

    Кажется, Шипулин станет депутатом Госдумы. Вам нравится?

    28127 голосов 173
    • Да
      13%
    • Нет
      87%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться