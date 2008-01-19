Шипулин посетит этап в Антхольце в качестве зрителя

Норвежский биатлонист сообщил, что олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин придет на шестой этап Кубка мира, который пройдет на следующий неделе в Антхольце.

Шипулин рассказал Бо-старшему, что планирует приехать в Италию и посетить гонки в качестве зрителя.

Российский биатлонист в декабре прошлого года объявил о завершении карьеры. Последним стартом для победителя ЧМ-2017 в эстафете стала «Рождественская гонка».

Антхольц был самым успешным местом в кубковой карьере Шипулина: там он одержал 5 из 11 личных побед.

Этап Кубка мира в Италии пройдет с 24 по 27 января.