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    Шипулин посетит этап в Антхольце в качестве зрителя

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии Антон Шипулин Тарьей Бо Р-Спорт Биатлон

    Норвежский биатлонист Тарьей Бо сообщил, что олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин придет на шестой этап Кубка мира, который пройдет на следующий неделе в Антхольце.

    Шипулин рассказал Бо-старшему, что планирует приехать в Италию и посетить гонки в качестве зрителя.

    Российский биатлонист в декабре прошлого года объявил о завершении карьеры. Последним стартом для победителя ЧМ-2017 в эстафете стала «Рождественская гонка».

    Антхольц был самым успешным местом в кубковой карьере Шипулина: там он одержал 5 из 11 личных побед.

    Этап Кубка мира в Италии пройдет с 24 по 27 января.

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