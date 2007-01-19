Александр Тихонов: «Допинг – не вина Логинова. Это вина того руководства, которое готовило команду к Олимпиаде»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о ситуации вокруг россиянина Александра Логинова, который подвергается критике со стороны иностранных биатлонистов из-за своего допингового прошлого.

– Отношение общественности к нашему лидеру как-то на него влияет?

– Да, но сразу скажу, что это вина не Логинова!

– А чья?

– ! Давно надо было сказать, что если бы Фуркад в то время был сам в сборной России, то и он бы попал на допинг. Это не вина спортсмена! Это вина того руководства, которое готовило команду к .

Надо спросить Фурсенко (так написано в источнике – Sports.ru), Барнашова, Пака, Майгурова. Вот с кого надо спрашивать! Почему это случилось? Кто вообще ответил за это? Парень один остался. Слава богу, мы вместе с Касперовичем и Кравцовым поддержали его тогда. А так бы он вообще бросил биатлон. Никто ведь даже руки не протянул! А теперь все восторгаются: «Вот наш Логинов!» Гнать надо в шею таких!

– Коль уж получается, что Логинов остался один, может, стоит пойти на поводу у иностранных биатлонистов и принести извинения?

– Ни у кого на поводу идти не надо! Там некому сказать, там либо заикаются, либо говорят невпопад. Надо было давно этим заняться. Дать задание Диме Губерниеву. Он многословный. Сел бы с Фуркадом и поговорил с ним. «Ну было, случилось, но вы же спортсмены. А в других странах разве никогда никого не ловили? Правда, в России больше всех таких случаев, поэтому к нам такое отношение, – считает Тихонов.

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать