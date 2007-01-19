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    Александр Тихонов: «Допинг – не вина Логинова. Это вина того руководства, которое готовило команду к Олимпиаде»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная Франции допинг СБР Мартен Фуркад Александр Логинов Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о ситуации вокруг россиянина Александра Логинова, который подвергается критике со стороны иностранных биатлонистов из-за своего допингового прошлого. 

    – Отношение общественности к нашему лидеру как-то на него влияет?

    – Да, но сразу скажу, что это вина не Логинова!

    – А чья?

    СБР! Давно надо было сказать, что если бы Фуркад в то время был сам в сборной России, то и он бы попал на допинг. Это не вина спортсмена! Это вина того руководства, которое готовило команду к Олимпиаде.

    Надо спросить Фурсенко (так написано в источнике – Sports.ru), Барнашова, Пака, Майгурова. Вот с кого надо спрашивать! Почему это случилось? Кто вообще ответил за это? Парень один остался. Слава богу, мы вместе с Касперовичем и Кравцовым поддержали его тогда. А так бы он вообще бросил биатлон. Никто ведь даже руки не протянул! А теперь все восторгаются: «Вот наш Логинов!» Гнать надо в шею таких!

    – Коль уж получается, что Логинов остался один, может, стоит пойти на поводу у иностранных биатлонистов и принести извинения?

    – Ни у кого на поводу идти не надо! Там некому сказать, там либо заикаются, либо говорят невпопад. Надо было давно этим заняться. Дать задание Диме Губерниеву. Он многословный. Сел бы с Фуркадом и поговорил с ним. «Ну было, случилось, но вы же спортсмены. А в других странах разве никогда никого не ловили? Правда, в России больше всех таких случаев, поэтому к нам такое отношение, – считает Тихонов. 

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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    Опрос

    Кто прав – Логинов или Фуркад?

    34550 голосов 15
    • Александр
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    • Мартен
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