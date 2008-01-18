Мартен Фуркад: «Логинову позволено соревноваться. А нам позволено быть недовольными его поведением»

Пятикратный олимпийский чемпион рассказал, почему иностранные биатлонисты критикуют россиянина из-за его позиции по допинговой дисквалификации.

Спортсмены призывали Логинова провести пресс-конференцию и рассказать о положительной допинг-пробе, сданной им в сезоне-2013/14.

«То, что я громко выступаю, что я не удовлетворен, злюсь и расстраиваюсь, – не это важно. Проблема ведь не в этом.

Логинову позволено соревноваться, согласно правилам. А нам позволено быть недовольными его поведением», – сказал Фуркад в эфире программы Dagsrevyen норвежского телеканала NRK

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

«Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

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