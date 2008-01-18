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    Мартен Фуркад: «Логинову позволено соревноваться. А нам позволено быть недовольными его поведением»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции допинг Мартен Фуркад Александр Логинов Биатлон

    Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, почему иностранные биатлонисты критикуют россиянина Александра Логинова из-за его позиции по допинговой дисквалификации.

    Спортсмены призывали Логинова провести пресс-конференцию и рассказать о положительной допинг-пробе, сданной им в сезоне-2013/14.

    «То, что я громко выступаю, что я не удовлетворен, злюсь и расстраиваюсь, – не это важно. Проблема ведь не в этом.

    Логинову позволено соревноваться, согласно правилам. А нам позволено быть недовольными его поведением», – сказал Фуркад в эфире программы Dagsrevyen норвежского телеканала NRK

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

    «Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

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