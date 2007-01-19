Кубок IBU. Спринт. Бегю победил, Бабиков – 3-й, Поварницын – 4-й

Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел мужской спринт. Победу одержал французский биатлонист Аристид Бегю, россиянин Антон Бабиков – 3-й.

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Мужчины

Спринт

1. Аристид Бегю (Франция) — 25.58,8 (0+1)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2,0 (0+1)

3. Антон Бабиков (Россия) – 14,1 (0+0)

4. Александр Поварницын (Россия) – 14,9 (0+1)

5. Туре Лерен (Норвегия) – 16,1 (0+1)

6. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 18,2 (1+1)

7. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 21,6 (0+1)

8. Вадим Филимонов (Россия) – 30,0 (0+0)

9. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 30,3 (0+1)

14. Эдуард Латыпов (Россия) – 49,0 (0+2)...

17. Василий Томшин (Россия) – 1.03,1 (1+0)...

38. Никита Поршнев (Россия) – 1.58,2 (0+3)