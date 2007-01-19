Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кубок IBU. Спринт. Бегю победил, Бабиков – 3-й, Поварницын – 4-й

    Теги Михал Шлезингр сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Чехии Антон Бабиков Вадим Филимонов Аристид Бегю Эдуард Латыпов Александр Поварницын Фабьен Клод Ховард Бугетвейт Доминик Райтер Туре Лерен Никита Поршнев Василий Томшин Синдре Петтерсен Фредрик Йесбакк Юго Риваль Биатлон

    Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел мужской спринт. Победу одержал французский биатлонист Аристид Бегю, россиянин Антон Бабиков – 3-й. 

    Кубок IBU

    5-й этап

    Арбер, Германия

    Мужчины

    Спринт

    1. Аристид Бегю (Франция) — 25.58,8 (0+1)
    2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2,0 (0+1)
    3. Антон Бабиков (Россия) – 14,1 (0+0)
    4. Александр Поварницын (Россия) – 14,9 (0+1)
    5. Туре Лерен (Норвегия) – 16,1 (0+1)
    6. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 18,2 (1+1)
    7. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 21,6 (0+1)
    8. Вадим Филимонов (Россия) – 30,0 (0+0)
    9. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 30,3 (0+1)
    14. Эдуард Латыпов (Россия) – 49,0 (0+2)...
    17. Василий Томшин (Россия) – 1.03,1 (1+0)...
    38. Никита Поршнев (Россия) – 1.58,2 (0+3)

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться