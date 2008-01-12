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    Кубок IBU. Спринт. Поварницын выиграл, Поршнев – 2-й, Латыпов – 3-й, Слепов – 5-й, Бабиков – 10-й

    Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии результаты Кубок IBU сборная Австрии сборная Беларуси сборная Канады Сергей Корастылев Свен Гроссеггер Алексей Слепов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Туре Лерен Никита Лобастов Александр Андерсен Никита Поршнев Юстус Стрелов Эйден Миллар Филипп Наврат Давид Цобель Синдре Петтерсен Фредрик Йесбакк Сиверт Гутторм Баккен Йоханнес Дале Биатлон

    Сегодня на этапе Кубка IBU в польских Душниках-Здруй прошел мужской спринт. Победу одержал россиянин Александр Поварницын, Никита Поршнев – 2-й, Эдуард Латыпов – 3-й.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Душники-Здруй, Польша

    Мужчины

    Спринт

    1. Александр Поварницын (Россия) – 29.09,4
    2. Никита Поршнев (Россия) – 24,9 (0+0)
    3. Эдуард Латыпов (Россия) – 28,4 (1+1)
    4. Туре Лерен (Норвегия) – 29,0 (0+0)
    5. Алексей Слепов (Россия) – 38,8 (0+2)
    6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 40,0 (0+1)
    7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 41,1 (0+0)
    8. Эйден Миллар (Канада) – 50,8 (0+0)
    9. Александр Андерсен (Норвегия) – 57,9 (0+1)
    10. Антон Бабиков (Россия) – 1.01,3 (0+1)
    11. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1.10,6 (1+1)...
    14. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.22,6 (0+1)...
    17. Сергей Корастылев (Россия) – 1.25,4 (1+1)...
    19. Филипп Наврат (Германия) – 1.28,9 (0+3)...
    24. Юстус Стрелов (Германия) – 1.43,4 (0+0)...
    31. Давид Цобель (Германия) – 2.01,8 (1+1)...
    36. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.13,2 (0+3)
    37. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.17,0 (1+1)

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