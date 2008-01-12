Кубок IBU. Спринт. Поварницын выиграл, Поршнев – 2-й, Латыпов – 3-й, Слепов – 5-й, Бабиков – 10-й

Сегодня на этапе Кубка IBU в польских Душниках-Здруй прошел мужской спринт. Победу одержал россиянин Александр Поварницын, Никита Поршнев – 2-й, Эдуард Латыпов – 3-й.

4-й этап

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Спринт

1. Александр Поварницын (Россия) – 29.09,4

2. Никита Поршнев (Россия) – 24,9 (0+0)

3. Эдуард Латыпов (Россия) – 28,4 (1+1)

4. Туре Лерен (Норвегия) – 29,0 (0+0)

5. Алексей Слепов (Россия) – 38,8 (0+2)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 40,0 (0+1)

7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 41,1 (0+0)

8. Эйден Миллар (Канада) – 50,8 (0+0)

9. Александр Андерсен (Норвегия) – 57,9 (0+1)

10. Антон Бабиков (Россия) – 1.01,3 (0+1)

11. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1.10,6 (1+1)...

14. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.22,6 (0+1)...

17. Сергей Корастылев (Россия) – 1.25,4 (1+1)...

19. Филипп Наврат (Германия) – 1.28,9 (0+3)...

24. Юстус Стрелов (Германия) – 1.43,4 (0+0)...

31. Давид Цобель (Германия) – 2.01,8 (1+1)...

36. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.13,2 (0+3)

37. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.17,0 (1+1)

