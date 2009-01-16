Губернатор Свердловской области подтвердил, что Шипулин может баллотироваться в Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что олимпийский чемпион по биатлону может баллотироваться в Госдуму.

«Мы много чего с ним обсуждали, и это в том числе. Если он сочтет нужным, он ответит, если он примет решение.



Мы с ним действительно дружим, я его поддерживал и буду поддерживать, я считаю, что это уникальный спортсмен, уникальный атлет, который много сделал для развития спорта», – рассказал Куйвашев.

Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

«Для меня и сестры спорт никогда не был на первом месте». Шипулин ушел из биатлона

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