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    Российские биатлонисты впервые с 2008 года выиграли эстафету без Шипулина

    Теги Иван Черезов Николай Круглов Максим Чудов Кубок мира сборная России Максим Максимов Антон Шипулин Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Максим Цветков Биатлон

    Российские биатлонисты впервые с 2008 года выиграли эстафету без Антона Шипулина.

    14 декабря 2008 года в эстафете Хохфильцена победили Иван Черезов, Максим Чудов, Максим Максимов и Николай Круглов.

    Это случилось еще до того, как Шипулин дебютировал на Кубке мира.

    С 2010 по 2017 годы россияне выиграли 10 эстафет – во всех участвовал Шипулин.

    Вчера в победной эстафете Оберхофа бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

    В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении карьеры.

    Ну как вам биатлон? Возвращайтесь сюда, Россия вновь шикарна

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