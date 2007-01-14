Российские биатлонисты впервые с 2008 года выиграли эстафету без Шипулина

Российские биатлонисты впервые с 2008 года выиграли эстафету без .

14 декабря 2008 года в эстафете Хохфильцена победили , Максим Чудов, Максим Максимов и Николай Круглов.

Это случилось еще до того, как Шипулин дебютировал на Кубке мира.

С 2010 по 2017 годы россияне выиграли 10 эстафет – во всех участвовал Шипулин.

Вчера в победной эстафете Оберхофа бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, и Александр Логинов.

В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении карьеры.

Ну как вам биатлон? Возвращайтесь сюда, Россия вновь шикарна

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