Шипулин – о тренировке с Легковым в Москве: «А я думаю, что это за «чайник» едет?»

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о совместной тренировке с чемпионом Сочи-2014 в лыжных гонках Александром Легковым.
«Приехал в Москву, покатался сегодня в парке Ларсы Лазутиной. Чудесное место: лыжня потрясающая – освещенка шесть километров. Просто бомба!
Все замечательно, но иногда попадаются, конечно, «чайники», которые мешают кататься. Вот опять один из них. О, Саня Легков, что ли? А я думаю, что за «чайник» едет?» – пошутил Шипулин в инста-сторис.
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Вечерняя тренировка с @anton_shipulin. Скоро посоревнуемся с ним 😉👍💪🏼