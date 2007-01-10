Шипулин – о тренировке с Легковым в Москве: «А я думаю, что это за «чайник» едет?»

Российский биатлонист рассказал о совместной тренировке с чемпионом Сочи-2014 в лыжных гонках .

«Приехал в Москву, покатался сегодня в парке Ларсы Лазутиной. Чудесное место: лыжня потрясающая – освещенка шесть километров. Просто бомба!

Все замечательно, но иногда попадаются, конечно, «чайники», которые мешают кататься. Вот опять один из них. О, Саня Легков, что ли? А я думаю, что за «чайник» едет?» – пошутил Шипулин в инста-сторис.