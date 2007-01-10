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    Шипулин – о тренировке с Легковым в Москве: «А я думаю, что это за «чайник» едет?»

    Теги сборная России лыжные гонки Александр Легков Антон Шипулин фото Биатлон

    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о совместной тренировке с чемпионом Сочи-2014 в лыжных гонках Александром Легковым.

    «Приехал в Москву, покатался сегодня в парке Ларсы Лазутиной. Чудесное место: лыжня потрясающая – освещенка шесть километров. Просто бомба!

    Все замечательно, но иногда попадаются, конечно, «чайники», которые мешают кататься. Вот опять один из них. О, Саня Легков, что ли? А я думаю, что за «чайник» едет?» – пошутил Шипулин в инста-сторис.

     
     
     
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    Вечерняя тренировка с @anton_shipulin. Скоро посоревнуемся с ним 😉👍💪🏼

    Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov)

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