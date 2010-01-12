Антон Шипулин: «Еще пару раз Логинов проедет по головам критиков и его начнут уважать больше»

Олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал критику иностранных спортсменов в адрес из-за допинга.

— Вас не удивляет, что и Себастьян Самуэльссон продолжают свои открытые нападки на Логинова?

— Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет. Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции.

Еще пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет от меня — работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и начинают политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры.



— Фуркад и Самуэльссон требуют от Логинова извинений — стоит ли ему идти на уступки?

— Сложный вопрос, тут нет единого рецепта того, как правильно выйти из ситуации. Александр — умный человек и зрелый спортсмен, он найдет верное решение. Но я бы точно не стал вступать в открытые перепалки в средствах массовой информации. Предпочел бы разговор тет-а-тет.

— Что бы вы посоветовали им в этой ситуации?

— Желаю им всем быстрее встретиться и решить все вопросы. Кричать со стороны и критиковать могут многие, а сказать правду в глаза — лишь единицы. Хочется, чтобы они поняли друг друга, от грязи в СМИ все устали. У нас давно не было таких красивых побед, так что смешивать их с негативом нет никакого желания, – рассказал Шипулин.

«Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!