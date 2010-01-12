Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Антон Шипулин: «Еще пару раз Логинов проедет по головам критиков и его начнут уважать больше»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции допинг сборная Швеции Антон Шипулин Мартен Фуркад Александр Логинов Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал критику иностранных спортсменов в адрес Александра Логинова из-за допинга.

    — Вас не удивляет, что Мартен Фуркад и Себастьян Самуэльссон продолжают свои открытые нападки на Логинова?

    — Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет. Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции.

    Еще пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет от меня — работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и начинают политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры.

    — Фуркад и Самуэльссон требуют от Логинова извинений — стоит ли ему идти на уступки? 

    — Сложный вопрос, тут нет единого рецепта того, как правильно выйти из ситуации. Александр — умный человек и зрелый спортсмен, он найдет верное решение. Но я бы точно не стал вступать в открытые перепалки в средствах массовой информации. Предпочел бы разговор тет-а-тет.

    — Что бы вы посоветовали им в этой ситуации?

    — Желаю им всем быстрее встретиться и решить все вопросы. Кричать со стороны и критиковать могут многие, а сказать правду в глаза — лишь единицы. Хочется, чтобы они поняли друг друга, от грязи в СМИ все устали. У нас давно не было таких красивых побед, так что смешивать их с негативом нет никакого желания, – рассказал Шипулин.

    «Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

    Реклама 18+

    Опрос

    Логинов и Фуркад когда-нибудь помирятся?

    10906 голосов 21
    • Да
      20%
    • Нет
      80%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться