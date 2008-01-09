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    Дмитрий Песков: «Сейчас уже налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа»

    Теги допинг WADA РУСАДА Дмитрий Песков Биатлон

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данные из московской лаборатории были готовы к выдаче и до нового года, но помешали технические моменты.

    «Как таковые данные были готовы к передаче WADA и в прошлый раз. Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики.

    По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», – рассказал Песков.

    Эксперты WADA сегодня прибудут в Москву, чтобы получить базу данных опечатанной антидопинговой лаборатории.

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