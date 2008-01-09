Дмитрий Песков: «Сейчас уже налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данные из московской лаборатории были готовы к выдаче и до нового года, но помешали технические моменты.

«Как таковые данные были готовы к передаче WADA и в прошлый раз. Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики.

По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», – рассказал Песков.

Эксперты WADA сегодня прибудут в Москву, чтобы получить базу данных опечатанной антидопинговой лаборатории.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним