Екатерина Юрлова: «После финиша Шипулин сказал: «Все». Хочу расплакаться от этих слов»

Российская биатлонистка поделилась эмоциями после финиша «Рождественской гонки», которая стала последней для чемпиона Сочи-2014 Антона Шипулина.

Россияне заняли 7-е место.

«Хочу расплакаться от того, что я услышала от Антона. Он сказал: «Все». Я безумно рада провести с ним заключительную гонку в его карьере и поблагодарить всех за поддержку. Всех с наступающим Новым годом.



Я безумно рада. И за то, как Даша с здесь выступали, и за нас с Антоном. Мы эту гонку не проиграли, я считаю. Мы вышли, мы боролись – это наш результат, наша совместная работа, сервис-бригады. Просто спасибо», – сказала Юрлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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