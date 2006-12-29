Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Екатерина Юрлова: «После финиша Шипулин сказал: «Все». Хочу расплакаться от этих слов»

    Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная России Рождественская гонка Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова поделилась эмоциями после финиша «Рождественской гонки», которая стала последней для чемпиона Сочи-2014 Антона Шипулина.

    Россияне заняли 7-е место.

    «Хочу расплакаться от того, что я услышала от Антона. Он сказал: «Все». Я безумно рада провести с ним заключительную гонку в его карьере и поблагодарить всех за поддержку. Всех с наступающим Новым годом.

    Я безумно рада. И за то, как Даша с Уле Эйнаром здесь выступали, и за нас с Антоном. Мы эту гонку не проиграли, я считаю. Мы вышли, мы боролись – это наш результат, наша совместная работа, сервис-бригады. Просто спасибо», – сказала Юрлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Последний биатлон 2018-го: Бьорндален появился из льдины, Шипулин просил не материть его

    Ищешь подарки на Новый год? Последний шанс на монитор, мышку и гарнитуру со скидкой

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться