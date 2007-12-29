Сучилов и Цветков набрали больше всего очков в отборе на Кубок мира

Российские биатлонисты Семен Сучилов и набрали больше всего очков по итогам трех гонок на «Ижевской винтовке».

Согласно критериям отбора они должны ехать на январские этапы Кубка мира. Изначально участники КМ должны были отбираться по двум гонкам «Ижевской винтовки», но в итоге отбор шел по трем (два спринта и индивидуалка).

По итогам декабрьских соревнований на Кубок мира уже отобрались Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Еще один участник будет определен тренерским решением.

На Кубок IBU должны отправиться Вадим Филимонов, Павел Магазеев и . Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев отобрались на январские этапы заранее.