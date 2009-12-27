Анатолий Хованцев: «У Цветкова высокие шансы на попадание в сборную. Но хочется, чтобы он выглядел поживее»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что чемпион мира Максим Цветков имеет хорошие шансы войти в команду на январские этапы Кубка мира.
В первом спринте на «Ижевской винтовке» Цветков финишировал третьим, в сегодняшнем спринте он показал второй результат.
– Пока у нас еще отбор не закончен, еще один день. Но шансы у Цветкова очень высокие. Будет тренерский совет, там и будем говорить об этом.
Конечно, хотелось бы, чтобы он поживее выглядел, чтобы составить конкуренцию на Кубке мира. Но пока у него два очень хороших результата.
– Что можете сказать по поводу Алексея Слепова? Накануне стрелял чисто, а в этот раз промахи.
– На стрельбище я не был, я стоял на подъеме. Как питерские тренеры говорят, он завис на лежке надолго.
Результаты ожидаемые, так как эта проблема у него есть. Как только он начинает долго выцеливать, идут ошибки, – сказал Хованцев.