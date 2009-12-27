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    Анатолий Хованцев: «У Цветкова высокие шансы на попадание в сборную. Но хочется, чтобы он выглядел поживее»

    Теги Кубок мира сборная России Ижевская винтовка Анатолий Хованцев Алексей Слепов Максим Цветков Биатлон

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что чемпион мира Максим Цветков имеет хорошие шансы войти в команду на январские этапы Кубка мира.

    В первом спринте на «Ижевской винтовке» Цветков финишировал третьим, в сегодняшнем спринте он показал второй результат.

    – Пока у нас еще отбор не закончен, еще один день. Но шансы у Цветкова очень высокие. Будет тренерский совет, там и будем говорить об этом.

    Конечно, хотелось бы, чтобы он поживее выглядел, чтобы составить конкуренцию на Кубке мира. Но пока у него два очень хороших результата.

    – Что можете сказать по поводу Алексея Слепова? Накануне стрелял чисто, а в этот раз промахи.

    – На стрельбище я не был, я стоял на подъеме. Как питерские тренеры говорят, он завис на лежке надолго.

    Результаты ожидаемые, так как эта проблема у него есть. Как только он начинает долго выцеливать, идут ошибки, – сказал Хованцев.

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