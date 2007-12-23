Анатолий Хованцев: «Тренер резервной команды передал неправильную информацию о Бабикове. Отсюда и раздулась странная ситуация»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о ротации в команде после этапа Кубка мира в Чехии.

– Все, кто бежал в масс-старте, плюс заболевшая здесь , попадают на январские этапы Кубка мира?

– Меня процитировали не точно, почему я и не люблю давать интервью. Люди почему-то часто пишут то, что они хотят слышать, а не то, что слышат. Я имел в виду, что из людей, попавших в масс-старт, практически определилась четверка. C Логиновым и Елисеевым все понятно, Гараничев сегодня решил свою проблему. По Малышко будем думать. Ногами он и в преследовании, но стрельба не пошла. Будем решать.

– А с Кубка IBU кого-то из лидеров напрямую взять на Кубок мира можете, или остальные вакансии будут разбирать исключительно на «Ижевке»?

– Будем смотреть на результаты «Ижевской винтовки». Участие в Кубке IBU после Нового года забронировали себе трое: , Александр Поварницын и Сергей Корастылев. Они в десятке общего зачета. Дальше будем смотреть. Есть достойные кандидатуры, способные показывать хороший результат. Тот же .

– Уточню: Бабиков, Поварницын и Корастылев, ниже Кубка IBU не опустятся, но если проявят себя на “ винтовке”, поедут на Кубок мира?

– Да.

– Бабиков был в Нове-Место. Вы разобрались со странной ситуацией, которая возникла на прошлом этапе?

– Да, поступила не совсем правильная информация от старшего тренера резервной команды. Отсюда и раздулась такая странная ситуация. Хотя я резких высказываний не делал.

– Не вы, президент СБР Владимир Драчев.

– Он погорячился.

– К Антону сейчас никаких претензий у вас нет?

– Мы с ним разговаривали. На «Ижевскую винтовку» он не поедет. Вернется на . А дальше будет видно, – сказал Хованцев.

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев