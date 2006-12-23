Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матвей Елисеев: «Сначала сломалась лыжа, потом я упал. Запасная ехала ужасно»

    Теги Кубок мира сборная России Матвей Елисеев Матч ТВ Биатлон

    Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о падении на втором круге масс-старт в чешском Нове-Место.

    Елисеев занял 30-е место в гонке, допустив на стрельбе 8 промахов и отстав от победителя на семь с половиной минут.

    «Лыжа просто зарылась в очень глубокий снег и сломалась. Сначала лыжа сломалась – потом я упал. Мне дали запасную лыжу, но она была не готова и ехала ужасно. Не настолько плохо, все-таки лыжа – не валенок.

    Что произошло на стрельбе – не готов сказать. Был очень большой стресс. Скорее всего, прицел мог куда-то сдвинуться», – сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться