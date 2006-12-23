Матвей Елисеев: «Сначала сломалась лыжа, потом я упал. Запасная ехала ужасно»

Российский биатлонист рассказал о падении на втором круге масс-старт в чешском Нове-Место.

Елисеев занял 30-е место в гонке, допустив на стрельбе 8 промахов и отстав от победителя на семь с половиной минут.

«Лыжа просто зарылась в очень глубокий снег и сломалась. Сначала лыжа сломалась – потом я упал. Мне дали запасную лыжу, но она была не готова и ехала ужасно. Не настолько плохо, все-таки лыжа – не валенок.



Что произошло на стрельбе – не готов сказать. Был очень большой стресс. Скорее всего, прицел мог куда-то сдвинуться», – сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».