Дмитрий Губерниев: «Знал о романе Бьорндалена и Домрачевой давно, но молчал как белорусский партизан»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что рано узнал о романе Уле Эйнара Бьорндалена и .

«Узнал о романе Бьорндалена и Домрачевой довольно давно. Было очень трогательно, когда они по счастливому совпадению встречались и вместе гуляли. Он держит ее за руку и когда я приближаюсь к ним, он аккуратно ее отпускает.

Уле, ты спалился в течение пяти секунд. Ну и Даша тоже.

Знал о романе Бьорндалена и Домрачевой давно, но молчал как белорусский партизан», – сказал Губерниев в эфире «Беларусь 1».