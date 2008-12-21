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    Дмитрий Губерниев: «Знал о романе Бьорндалена и Домрачевой давно, но молчал как белорусский партизан»

    Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Дмитрий Губерниев сборная Беларуси жен Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что рано узнал о романе Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой.

    «Узнал о романе Бьорндалена и Домрачевой довольно давно. Было очень трогательно, когда они по счастливому совпадению встречались и вместе гуляли. Он держит ее за руку и когда я приближаюсь к ним, он аккуратно ее отпускает.

    Уле, ты спалился в течение пяти секунд. Ну и Даша тоже.

    Знал о романе Бьорндалена и Домрачевой давно, но молчал как белорусский партизан», – сказал Губерниев в эфире «Беларусь 1». 

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