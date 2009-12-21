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    Анатолий Хованцев: «Морально Логинов готов сражаться. Он очень сильно смотрелся»

    Теги Кубок мира сборная России Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Матвей Елисеев Биатлон

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

    «Логинов после небольшого спада в Хохфильцене по ходу (скорее всего, из-за скандала с полицией) сегодня он очень сильно смотрелся, проиграл только Бо. Конечно, радует, что отстрелялся чисто.

    Остальные могли выступить гораздо лучше, прежде всего Гараничев и Елисеев. Могли быть очень плотно. Радует, что начал подниматься Дима Малышко. В дальнейшем должно быть лучше.

    Посмотрите, сколько отстают все от Йоханнеса, только Саша близко. Ребята находятся в той зоне, когда могут показывать результаты. Такого уровня спортсменов очень много, и мы должны выделяться стрельбой.

    Для Елисеева предыдущие гонки складывались не очень из-за лежки, когда он допускал промахи. Сегодня он сказал мне, что на последнем круге немножко подзавис, но он будет сражаться.

    Морально Логнинов готов сражаться. Главное, чтобы не случилось непредвиденного на трассе. Пасьют – гонка непредсказуемая в плане стрельбы, кто как настроен и кто как будет работать на рубеже», – рассказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

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