Анатолий Хованцев: «Морально Логинов готов сражаться. Он очень сильно смотрелся»

Главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Логинов после небольшого спада в Хохфильцене по ходу (скорее всего, из-за скандала с полицией) сегодня он очень сильно смотрелся, проиграл только Бо. Конечно, радует, что отстрелялся чисто.



Остальные могли выступить гораздо лучше, прежде всего Гараничев и Елисеев. Могли быть очень плотно. Радует, что начал подниматься Дима Малышко. В дальнейшем должно быть лучше.



Посмотрите, сколько отстают все от Йоханнеса, только Саша близко. Ребята находятся в той зоне, когда могут показывать результаты. Такого уровня спортсменов очень много, и мы должны выделяться стрельбой.



Для Елисеева предыдущие гонки складывались не очень из-за лежки, когда он допускал промахи. Сегодня он сказал мне, что на последнем круге немножко подзавис, но он будет сражаться.



Морально Логнинов готов сражаться. Главное, чтобы не случилось непредвиденного на трассе. Пасьют – гонка непредсказуемая в плане стрельбы, кто как настроен и кто как будет работать на рубеже», – рассказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».