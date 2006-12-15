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    Владимир Драчев: «Бабиков отказался от эстафеты в Хохфильцене»

    Теги Кубок мира сборная России Владимир Драчев Антон Бабиков Биатлон

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Антон Бабиков отказался от выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Он отказался переезжать», – ответил Драчев на вопрос болельщика, почему Бабиков не бежит эстафету.

    Сейчас Бабиков находится в Италии, где проходит второй этап Кубка IBU. Сегодня он финишировал вторым в спринтерской гонке.

    Драчев в эфире «Матч ТВ» заявлял, что чемпион мира 2017 года будет приглашен в эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене, которая состоится 16 декабря.

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