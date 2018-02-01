Кайшева и Васнецова не выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российские биатлонистки и Валерия Васнецова не выступят на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 20 по 23 декабря.

«Васнецову мы можем сейчас немного перегрузить. Все спортсмены рвутся в бой, нам же главное – не старт в Хохфильцене, а чемпионат мира и Олимпийские игры. Васнецова – одна из тех, кто будет работать к , мы должны ее сохранить.

Ульяну, скорее всего, отправим на . Или вообще дадим отдохнуть к «Ижевской винтовке», – сообщил глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев.