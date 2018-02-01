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    Кайшева и Васнецова не выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

    Теги Кубок мира сборная России жен СБР Владимир Драчев Ульяна Кайшева Валерия Васнецова Биатлон

    Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова не выступят на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 20 по 23 декабря. 

    «Васнецову мы можем сейчас немного перегрузить. Все спортсмены рвутся в бой, нам же главное – не старт в Хохфильцене, а чемпионат мира и Олимпийские игры. Васнецова – одна из тех, кто будет работать к Пекину, мы должны ее сохранить.

    Ульяну, скорее всего, отправим на Кубок IBU. Или вообще дадим отдохнуть к «Ижевской винтовке», – сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. 

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