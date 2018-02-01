Кайшева и Васнецова не выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова не выступят на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 20 по 23 декабря.
«Васнецову мы можем сейчас немного перегрузить. Все спортсмены рвутся в бой, нам же главное – не старт в Хохфильцене, а чемпионат мира и Олимпийские игры. Васнецова – одна из тех, кто будет работать к Пекину, мы должны ее сохранить.
Ульяну, скорее всего, отправим на Кубок IBU. Или вообще дадим отдохнуть к «Ижевской винтовке», – сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.