Эксперты WADA получат доступ в московскую лабораторию 17 декабря

Эксперты Всемирного антидопингового агентства ( ) получат доступ в опечатанную московскую антидопинговую лабораторию 17 декабря.

Группу из пяти экспертов возглавит доктор Хосе Антонио Паскуаль – испанский ученый с 30 летним стажем в области антидопинга.

Сообщается, что на получение нужной информации из лаборатории у экспертов уйдет три дня.

После этого все данные будут проанализированы, затем будут перепроверены все необходимые допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.

Полученная информация будет использована для открытия новых дел против российских спортсменов, употреблявших допинг.