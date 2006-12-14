Эксперты WADA получат доступ в московскую лабораторию 17 декабря

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получат доступ в опечатанную московскую антидопинговую лабораторию 17 декабря.
Группу из пяти экспертов возглавит доктор Хосе Антонио Паскуаль – испанский ученый с 30 летним стажем в области антидопинга.
Сообщается, что на получение нужной информации из лаборатории у экспертов уйдет три дня.
После этого все данные будут проанализированы, затем будут перепроверены все необходимые допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.
Полученная информация будет использована для открытия новых дел против российских спортсменов, употреблявших допинг.