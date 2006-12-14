Гараничев о допинге: «Предъявляйте претензии австрийской WADA. Это все бредни на фоне политики»

Российский биатлонист сообщил, что обвинения в применении допинга со стороны австрийской полиции не сказались на его результате в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«События последних дней вряд ли влияют. Конечно, неприятно, но мы здесь для того, чтобы соревноваться.

Было очень тяжело. На лежке не чувствовал пальцев на руках – замерзли, не знаю почему. На разминке все было комфортно. А на середине круга понял, что не чувствую пальцев – отсюда ошибки.



Могу сказать только по гонке. По той ситуации уже все сказал – это неприятно. Мы здесь для того, чтобы соревноваться, а не слушать бредни кого-то», – рассказал Гараничев в эфире .

«Кто-то что-то сказал, что видел что-то – ну это бред. Может кто-то видел, что мы в грузовик заходили нашего барокамерщика Андрея, ну так это все открыто было, туда заходили люди, это показывали по телевизору. Обычные велосипеды, сидишь-крутишь.

А все остальное – просто смешно. Как-будто захотели по щелчку: да, надо российской команде что-то сказать, в чем-то обвинить. Почему это прокуратура, а не WADA, которая нас везде проверяет?

Предъявляйте претензии к своей австрийской WADA, она же у нас брала пробы. У меня там и по паспорту крови все хорошо, все открыто.

Почему тогда вопросы к нам, а не к WADA? Это бредни на фоне политики, пытаются нас как-то принизить», – сказал Гараничев.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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