Клэр Игэн: «Прошло уже два года, а проблемы с допингом у русских никуда не делись. Все по-прежнему»

Американская биатлонистка и председатель комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Игэн прокомментировала новый допинг-скандал в российском биатлоне.

«Во-первых, я хочу получить гораздо больше информации по поводу того, что происходит. Безусловно, это стало для меня неприятным сюрпризом. Прошло уже целых два года, вы понимаете? А проблемы у русских никуда не делись. Все по-прежнему.

Они уже нарушали антидопинговые правила. Мне остается надеяться, что новая система борьбы с допингом поможет восстановить настоящую справедливость. Ту справедливость, которую заслуживает наш спорт. Поймите, из-за того что российские спортсмены употребляли допинг, кто-то лишился подиума, а, может быть, и победы.



— Но ведь их вина еще не доказана и даже не предъявлены обвинения?



— Да, я так понимаю, что на данный момент им действительно не предъявили официальных обвинений и они должны дать новые показания. Так что буду ждать, как будет развиваться ситуация. К сожалению, система по противоборству допинга работает медленно. Но главное, чтобы она работала. Тогда мы сможем двигаться вперед. По-другому никак.



— Тяжело ли вам соперничать с соперницами на трассе, которые находятся под подобными расследованиями?



— Вне всяких сомнений, мне это дается тяжело! Как может быть иначе? Но я ведь сейчас являюсь главой департамента IBU от спортсменов, на мне лежит большая ответственность. Я должна способствовать тому, чтобы атлеты были защищены. Они должны доверять системе и понимать, что она работает. Сейчас такого понимания нет.

У меня очень много вопросов к антидопинговым службам, к российской сборной. Надеюсь, что смогу получить ответы. Делаю это не для себя, а для чистоты спорта. Я рассчитываю на сотрудничество со стороны правления IBU, австрийской полиции», – рассказала Игэн.