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    Антон Шипулин о допинговых обвинениях: «Это безосновательный бред, подрывающий мое доверие к антидопингу и биатлону»

    Теги сборная России допинг Антон Шипулин ЧМ-2017 Биатлон

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017, где он завоевал золото и бронзу в эстафетных гонках.

    Австрийская полиция посетила расположение сборной России в Хохфильцене, а также приехала к Шипулину на сбор в Обертиллиахе.

    «Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб.

    У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие как абсолютно чистого спортсмена не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом.

    Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего, кроме возмущения, не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», – написал Шипулин.

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