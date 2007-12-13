Антон Шипулин о допинговых обвинениях: «Это безосновательный бред, подрывающий мое доверие к антидопингу и биатлону»

Российский биатлонист прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил на , где он завоевал золото и бронзу в эстафетных гонках.

Австрийская полиция посетила расположение сборной России в Хохфильцене, а также приехала к Шипулину на сбор в Обертиллиахе.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб.

У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие как абсолютно чистого спортсмена не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом.

Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего, кроме возмущения, не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», – написал Шипулин.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг