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    Александр Касперович: «Готов прилететь в Австрию. Только пусть обоснуют обвинения и оплатят мне поездку»

    Теги сборная России допинг Александр Касперович ЧМ-2017 Биатлон

    Экс-главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информации об обвинении в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

    Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Касперовича, а также спортсменам Александру Логинову, Евгению Гараничеву, Антону Шипулину, Ирине Старых и Алексею Волкову выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017

    – Зачем это сейчас нужно? Пусть они сначала все выяснят. Пока вообще ничего не ясно. Что могу сейчас комментировать? Cчитаю, что это вообще провокация. Знаю, что ничего не было и ничего нет. Не основано ни на чем. Немножко подождем.

    – Вам австрийская полиция не звонила?

    – Нет. Я готов, если позвонят, прилететь. Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Готов прямо сейчас вылететь, – сказал Касперович.

    В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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