Александр Логинов: «Нас обвиняют в махинациях с переливанием крови на основе показаний 100 человек и лично Родченкова»

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о подозрениях в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017.

Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Логинову, а также Евгению Гараничеву, Антону Шипулину, Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

«Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты.

Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня и не только меня обвинили в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали).

И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это все на основании (показаний) 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова.

Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, – неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?» – написал Логинов.

К записи в инстаграме спортсмен прикрепил фотографию протоколов допинг-тестирования с марта 2016 года по март 2018-го, где все допинг-пробы в документах – отрицательные.

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